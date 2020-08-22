Sapık avukata 141 yıl hapis

İstanbul'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Öykü A., yanında çalıştığı avukat Muhittin K.'nin (59) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu sosyal medyadan iddia ettikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu olayın ardından 4'ü Muhittin K.'nin stajyerliğini yapmış 5 kadın daha cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla avukat hakkında şikâyetçi oldu. Muhittin K. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.







MEKTUPTA KAN DONDURAN İTİRAF

Muhittin K., F.G. ve S.N.B.'nin iddialarının ise asılsız olduğunu, N.Y ile çalışmaya başladıktan 2 ay sonra sevgili olduklarını, birlikte yaşadıklarını, rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini, karı-koca hayatı yaşadıklarını, avukat camiası ve N.Y.'nin annesinin de ilişkilerini bildiğini savundu. Muhittin K. ifadesinin devamında N.Y. ve annesinin isteği üzerine daireyi ve arabasını N.Y.'nin üzerine yaptığını belirtti. Muhittin K. malvarlığını ele geçirmek için N.Y.'nin kendisine iftira attığını, G.Ç. ile bir kez hukuki yardım için görüştüğünü ve taciz iddialarının asılsız olduğunu beyan etti. Muhittin K. cinsel saldırı suçundan 19 Şubat'ta tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamede de dairenin ve aracın N.Y. adına tescilli olduğu belirtildi. İddianamede kan donduran birçok detaya da yer verildi. Muhittin K., Bursa'da annesinin evinde mağdur B.M.'yi taciz edip tehditte bulundu. İddianamede, B.M.'nin dosyaya sunduğu ve avukat Muhittin K.'nin kendi el yazısıyla yazdığını iddia ettiği mektuba da yer verildi. Mektupta özetle şunlar yer aldı: "Sayın B.M. öncelikle sizlere yaşattıklarımdan dolayı gerçekten ve inanmasanız da üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Yaptığım en açık deyimiyle tecavüzdü. Üstelik bu tecavüz evet, kabul edeyim bana o an cinsel, duygusal ne derseniz deyin heyecan da verdi, zevk de. Bu kart zampara için sen artık cazip değilsin." Muhittin K.'nin zincirleme cinsel saldırı, basit cinsel saldırı, zincirleme cinsel taciz, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 44 yıldan 141 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Son dakika! Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'u öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!

Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu o anları anlattı!

Son dakika: İzmir Foça'daki tekne faciasında yaşadıkları dehşeti anlattı!