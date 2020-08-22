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Şehin ortasında uzun namlulu silahlarla... Polis ekiplerini harekete geçirdi

İstanbul ’de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Hırsızların teslim olması için teslim ol çağrılarında bulunarak anonslar yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 08:06 ABONE OL
Şehin ortasında uzun namlulu silahlarla... Polis ekiplerini harekete geçirdi
Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi. İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı.



Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı.Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti. Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı.


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Şehin ortasında uzun namlulu silahlarla... Polis ekiplerini harekete geçirdi
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