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hastası 'nın ailesinin ilaç mutluluğu

Spinal Musküler Atrofi () hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilacın tarafından karşılanması kararı, 'da yaşayan SMA hastası Kılıç'ın ailesini sevindirdi. Henüz 3 aylıkken SMA teşhisi konulan 6,5 aylık Umut Kayra'nın babası Mustafa Kemal Kılıç, AA muhabirine, karar öncesi bebeğinin bu ilaçtan tek doz alabildiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 16:23 ABONE OL
SMA hastası Umut Kayra'nın ailesinin ilaç mutluluğu

Belirli aralıklarla bebeğine verilmesi gereken diğer 3 dozu alamadıklarını ifade eden Kılıç, ilacın SGK tarafından karşılanması kararıyla büyük sevinç yaşadıklarını anlattı.

Baba Mustafa Kemal Kılıç ise "Bizim için o ilacın gelmesi bayram. Gelmese bebekler ölüyordu. Çok sevindik, mutlu olduk" dedi.

Kılıç, SMA'lı hastaların ailelerinin bu kararla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bizim için o ilacın gelmesi bayram. Gelmese bebekler ölüyordu. Çok sevindik, mutlu olduk. Allah razı olsun emeği geçenlerden." dedi.

Hastalığın tedavisinde başka ilaç da kullanıldığını belirten Kılıç, yüksek ücretli bu ilaca da ulaşmak için yetkililerden yardım beklediklerini vurguladı.

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SMA hastası Umut Kayra'nın ailesinin ilaç mutluluğu
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