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Son dakika: 'da kargo şirketinin deposunda

Son dakika haberine göre ’nın Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketinin deposunda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 21:35 Son Güncelleme: 22.8.2020 22:12 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da kargo şirketinin deposunda yangın

ANKARA'da, bir kargo şirketine ait depoda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı. Hurdacılar mevkiinde bulunan kargo şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı. Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Son dakika: Ankara'da kargo şirketinin deposunda yangın
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