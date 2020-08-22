Son Dakika Haberi: Düğünler iptal edildi mi, hangi illerde düğünler yasak? İşte kına, nişan ve düğünlerin iptal edildiği iller ve ilçeler

Yeni tip corona virüs ile mücadele tüm ülkede topyekûn devam ediyor. Son birkaç günde vaka sayılarında artış yaşanırken, bu süreçte düğün ve nikâh gibi organizasyonların iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oluyor. En son alınan kararla beraber korona virüs vakalarının artış gösterdiği bazı illerde düğünlerin saatleri sınırlandırılırken, yiyecek ikramında bulunmak ikinci bir emre kadar yasaklandı. Durum böyle olunca, vatandaşlar 'düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.
İşte detaylar
Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. Bazı il ve ilçelerde düğün saatleri kısıtlandı ve ikramlar yasaklandı. Peki, düğünler iptal mi edildi?
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA? TIKLAYINIZ
ANKARA
Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.
Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 'Hayat eve sığar' (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı.
MALATYA
Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.
KÜTAHYA
Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.
BURSA
Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.
KASTAMONU
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin 3 saati geçemeyeceği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni önlemler alındığı belirtildi.
Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00'de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verilmiştir."
GİRESUN
Giresun'da düğünlerin 3 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 15 Ağustos'ta Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi. Mecliste, kentte yapılacak düğünlerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak 10.00-23.00 saatleri arasında ve 3 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi kararının alındığı vurgulandı.