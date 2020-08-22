Son Dakika Haberi: Düğünler iptal edildi mi, hangi illerde düğünler yasak? İşte kına, nişan ve düğünlerin iptal edildiği iller ve ilçeler

Yeni tip corona virüs ile mücadele tüm ülkede topyekûn devam ediyor. Son birkaç günde vaka sayılarında artış yaşanırken, bu süreçte düğün ve nikâh gibi organizasyonların iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oluyor. En son alınan kararla beraber korona virüs vakalarının artış gösterdiği bazı illerde düğünlerin saatleri sınırlandırılırken, yiyecek ikramında bulunmak ikinci bir emre kadar yasaklandı. Durum böyle olunca, vatandaşlar 'düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.

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DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. Bazı il ve ilçelerde düğün saatleri kısıtlandı ve ikramlar yasaklandı. Peki, düğünler iptal mi edildi?