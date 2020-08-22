Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Güleda'nın ailesinin avukatı ve Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, duruşmanın ardından "Mahkeme sanığa 'kasten öldürmek' suçundan 'müebbet hapis cezası' verdi. Ancak dosyada failin bu cinayeti tasarladığını gösteren (cebinden çıkan mektup da dahil) birçok veri var. Mahkeme bunları dikkate almadı. Bu ceza ile en fazla 16 yıl cezaevinde kalacak. 'Tasarlamak' unsuruyla ceza verilseydi 24 yıl cezaevinde kalacaktı. Bölge mahkemesine itiraz edeceğiz" dedi.