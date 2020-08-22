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haberi: cinayetinde mektup detayı!

haberi: cinayetinde kan donduran mektup detayı her şeyi değiştirebilir! Güleda Cankel, Isparta’da, eski arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Pehlivan’a ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ‘müebbet’ ceza verildi. Ailenin avukatı davanın ardından 'mektup' detayına dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini açıkladı. İşte Güleda Cankel cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 22.8.2020 09:47 Son Güncelleme: 22.8.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi , eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Güleda ile görüşmek için Muğla'dan gelen Pehlivan, Güleda'yı önce dövdü, sonra boğmaya çalıştı, en son da bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olduktan sonra cebinden bir mektup çıktı. Mektupta "Güleada'yı korkutmak için yazdım. Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil.

Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan, hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" yazıyordu.

Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Pehlivan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Bu mektup da cinayetin 'tasarlandığını' gösteren bir delil olarak dosyaya girdi. Ancak dün yapılan yargılama neticesinde Pehlivan'a 'kasten adam öldürmek' suçundan 'müebbet' ceza verildi.

Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Güleda'nın ailesinin avukatı ve Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, duruşmanın ardından "Mahkeme sanığa 'kasten öldürmek' suçundan 'müebbet hapis cezası' verdi. Ancak dosyada failin bu cinayeti tasarladığını gösteren (cebinden çıkan mektup da dahil) birçok veri var. Mahkeme bunları dikkate almadı. Bu ceza ile en fazla 16 yıl cezaevinde kalacak. 'Tasarlamak' unsuruyla ceza verilseydi 24 yıl cezaevinde kalacaktı. Bölge mahkemesine itiraz edeceğiz" dedi.

Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

'İÇİM KANIYOR'

Hürriyet'e konuşan baba Mustafa Cankel, "Sanığın en etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Okula gönderdiğim kızımın diploması yerine cesedini teslim aldım. Bunun bir baba için ne büyük bir acı olduğunu bilemezsiniz. İçim kanıyor. Ben yandım başka canlar yanmasın diye sanığın etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!

Aile avukatı Alev Öztürk ise şunları söyledi: "Bu mektup zanlının cinayeti planladığını göstermeye yeterlidir. Bu dosyanın bir kadın cinayeti olarak ele alındığını da düşünmüyoruz. Mahkeme sanki yolda herhangi birini öldürmüş gibi ceza verdi. İtiraz hakkımızı kullanacağız."

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Son dakika haberi: Güleda Cankel cinayetinde mektup detayı!
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