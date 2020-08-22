Son dakika haberi: Korkunç cinayeti nasıl planladığı ortaya çıktı!

AİLESİ KONUŞTU

Emine, Sedef, Suna, Nergiz, Dilara, Mikail ve Mahsun isimlerinde 7 çocuk annesi olan Dudu Çağın'ın ailesi kızlarının ardından gözyaşı döküyor. Evladının hunharca katledildiğini belirterek, Metin Çağın'ın idam edilmesini isteyen anne Şerife Kara, "Yılbaşında kızım küs geldi, 9 ay evimde kaldı. Buralarda çiçeklerle uğraştı. Daha sonra buraya ev yaptırdı. Dünürü tuğlasını aldı, eniştesi kredisini çekti. İyi kötü kapısını penceresini yaptırdı. İçine girdi. Televizyon aldı. Çocuklarına baktı. 'Anne 20 senedir evliyim hayatımda en rahat bu 9 ay yaşadım' derdi. Her gün ekmeğini, kapısına asıyorduk" dedi.

'SABAHA KADAR BAŞINDA BIÇAKLA BEKLEDİ'

Abla Nergiz Yılmaz da "Kardeşim 17 yaşında kaçarak evlendi. Çok sevdi. Kayınbabasını eviyle yan yana bir odada oturdu. Birkaç sene iyi yaşadılar. Ondan sonra ablamı kıskandı. Yoldan kim geçtiyse kıskandı. Akrabalarımızdan, eniştesinden kıskandı. Hep perdeleri kapatırdı. Kimseye göstermedi, hiçbir yere bırakmadı. Kendisi çalışmadı. Kız kardeşim çalışıyordu. Sabaha kadar başında bıçakla bekledi. İşe göndermedi. Çocuklar hastalanır doktora götürmezdi. Kardeşim kaçıp buraya geliyordu. Ablamın peşinden gelip, yalvarıp yakarıp, geri götürüyordu. 'Tamam biz bir daha deneyelim belki insan olur' diyordu. Kendimiz götürüyorduk" diye konuştu.