SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

"Memleketimiz zor günlerden geçiyor. Bugünlerde müjdeli habere ihtiyacımız vardı. Karadeniz'de olmasından dolayı da bilhassa sevindik Zonguldak'ımıza katkıda olur diye. Kendimi tutamadım böyle bir an yaşamış olduk. Doğalgaz bulunmasını çok iyi buluyorum. İnşallah daha nice kuyulardan nice petroller bulacağımıza inanıyorum. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Zonguldak'ımız çok geri kalmış durumda. Böyle zenginliklerden Zonguldak'ta faydalanır diye düşünüyorum."

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