Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

Son dakika: Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini Cumhurbaşkanı canlı yayında tüm dünyaya duyurmuştu. Ekranların başına kilitlenen vatandaşlar müjdenin ardından büyük sevinç yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamamıştı. Gözyaşlarını tutamayan vatandaşlardan biri olan Rüstem Cengiz Yılmaz, "İş yerinde bilgisayardan seyrediyorduk. Müjdeli haberi alınca duygulandık. Kendimi tutamadım ve böyle bir an yaşamış olduk" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 13:21 Son Güncelleme: 22.8.2020 13:35 ABONE OL
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın twitterdan paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı 'ın açıklamasını dinlerken duygulanarak ağlayan Rüstem Cengiz Yılmaz, "İş yerinde bilgisayardan seyrediyorduk. Müjdeli haberi alınca duygulandık. Kendimi tutamadım ve böyle bir an yaşamış olduk" dedi.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

Cumhurbaşkanı 'ın Karadeniz açıklarında bulunan doğal gaz ile ilgili açıklaması Türkiye'nin dört bir yanını sevince boğdu. Bazı vatandaşlar, alkışlarla sevinirken bazıları da duygulanarak ağladı. Zonguldak'ta esnaflık yapan Rüstem Cengiz Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını iş yerindeki bilgisayardan dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Duygulanan Yılmaz'ın fotoğrafını Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dadan paylaştı.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

'KENDİMİ TUTAMADIM'
Rüstem Cengin Yılmaz, müjdeli haberi alınca duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Memleketin güzel bir habere ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

"Memleketimiz zor günlerden geçiyor. Bugünlerde müjdeli habere ihtiyacımız vardı. Karadeniz'de olmasından dolayı da bilhassa sevindik Zonguldak'ımıza katkıda olur diye. Kendimi tutamadım böyle bir an yaşamış olduk. Doğalgaz bulunmasını çok iyi buluyorum. İnşallah daha nice kuyulardan nice petroller bulacağımıza inanıyorum. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Zonguldak'ımız çok geri kalmış durumda. Böyle zenginliklerden Zonguldak'ta faydalanır diye düşünüyorum."

'

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...

ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN'
Hazine ve Maliye Bakanı 'ın fotoğrafını paylaşmasını değerlendiren Yılmaz, "Çok duygulandım, teşekkür ediyorum. Zonguldak'ı da duyurduğum için çok mutlu oldum. Allah yollarını açık etsin, ömürleri uzun olsun." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları bu sözlerle anlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA