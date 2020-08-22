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Son dakika... Polis merkezine EYP atarak kaçmıştı! O hain iş yerinde yakaladı...

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan ’ne el yapımı patlayıcı (EYP) atarak kaçan şüpheli, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Güvenlik Büro Amirliği Polisleri tarafından iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarının görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.8.2020 14:54 ABONE OL
Son dakika... Polis merkezine EYP atarak kaçmıştı! O hain iş yerinde yakaladı...

İstanbul Polisi, Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne el yapımı patlayıcı (EYP) atarak kaçan M.A.'yı çalıştığı iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanan şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemlerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarının görüntülerine, operasyon anları ise polis kameralarına böyle yansıdı.

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Son dakika... Polis merkezine EYP atarak kaçmıştı! O hain iş yerinde yakaladı...
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