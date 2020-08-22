SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. İlk vakanın görülmesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum hakkında bilgiler veriyor. Peki, 21 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam sosyal medya hesabından corona virüs salgını ile ilgili son durumu paylaşıyor.

İşte 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu;