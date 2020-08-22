Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

: ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Türkiye corona virüs tablosu

’deki corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla son durum hakkında bilgiler veriyor. 20 Ağustos gününe kadar geçen sürede 6 bin 58 vatandaşımız coronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Peki, 21 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 22.8.2020 08:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. İlk vakanın görülmesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum hakkında bilgiler veriyor. Peki, 21 Ağustos 'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam sosyal medya hesabından corona virüs salgını ile ilgili son durumu paylaşıyor.

İşte 21 Ağustos 2020 Perşembe Türkiye corona virüs tablosu;

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.

SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA