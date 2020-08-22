TGC’den SABAH’a ‘sağlık’ ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. SABAH Gazetesi'nden Gül Kireklo, "İki Baba Bir Mucize Bir Dram" başlıklı haberiyle 'sağlık' alanında ödül kazandı. Türkiye'nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.Seçici kurulun oylarıyla Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü'ne 'sağlık' alanında SABAH'ın başarılı muhabiri Gül Kireklo, gazetemizde 29 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan "İki Baba Bir Mucize Bir Dram" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. Haber, Beşiktaş'ta makas atan aracın neden olduğu kazadan 18 gün sonra ortaya çıkan şok edici gerçeği konu alıyor. Hiranur ve Gülnur adlı kuzenlerden birinin öldüğü diğerinin ise yoğun bakıma alındığı olayda, hayatını kaybeden Gülnur'un Hiranur sanılarak toprağa verildiği ortaya çıkmıştı. Kızını hayatta sanan baba acı gerçekle yıkılırken, diğer baba ise kızının hayatta olduğunu öğrenmesiyle adeta bir mucizeyi yaşamıştı.