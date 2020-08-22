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Turizm cennetinde uyuşturucu satıcılarına darbe! 58 gözaltı

genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken aralarından 8 şüpheli işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 22.8.2020 17:08 Son Güncelleme: 22.8.2020 17:37 ABONE OL
Turizm cennetinde uyuşturucu satıcılarına darbe! 58 gözaltı

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile bağlı Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında adreslerdeki aramalarda, 496 gram esrar, 112 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 31 gram kokain, 344 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, birer kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek, 9 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 225 lira ele geçirildi.

Ekipler tarafından 58 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer zanlılar hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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Turizm cennetinde uyuşturucu satıcılarına darbe! 58 gözaltı
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