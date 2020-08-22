Vahşeti detaylarıyla anlattı

Muğla'da, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, bağ evinde yapılan keşif sırasında düzenlenen Yer Gösterme Tutanağı'ndaki ifadelerde cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Genç kızın cansız bedeni, 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra bir varilde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. "Canavarca hisle öldürmek"ten tutuklanan Avcı'nın jandarmada verdiği ifadede cinayeti nasıl bir soğukkanlıkla işlediğini ortaya koydu. Jandarma'nın bağ evinde yaptığı keşifte Cemal Metin Avcı, şunları söyledi: "Pınar'ı aracım ile 16 Temmuz günü saat 15.40 sıralarında Rüya Park AVM karşısından alıp, Menteşe'deki bağ evine götürdüm. Önce dövdüm, sonra boğdum, sonra da varilde benzin dökerek yaktım. Daha sonra da varilin içerisine beton döktüm. Ağız kısmını büküp, aracım ile varili çalılıklara yuvarlayıp, işe gittim." Avcı, varilin nerede olduğunu da aynı soğukkanlılıkla gösterdi.