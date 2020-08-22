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Vahşi cinayetin 2 faili aranıyor

Samsun'da bir gencin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın firarda olan 2 faili ise aranıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 17:21 ABONE OL
Vahşi cinayetin 2 faili aranıyor

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

E.C.D TUTUKLANDI

Polis olayla ilgili E.C.D.yi (24) ilk gün, E.E.'yi (20) ise ikinci gün yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.C.D tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ASIL FAİLLER ARANIYOR

Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle ölen gence ateş eden ve tüfekle darp eden S.T.'nin firarda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Vahşi cinayetin 2 faili aranıyor
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