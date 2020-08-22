Vazektomi davası

İstanbul'da yüksek Mimar Beyza Ö.H., 5 yıllık eşi diş hekimi İbrahim H.'ye 2 milyon liralık boşanma ve aylık 20 bin liralık nafaka davası açtı. Kocasının üçüncü evliliğini kendisiyle yaptığını ancak evliliğin yolunda gitmediğini belirten Beyza Ö.H., en son yaşanan kavgada ayak kemiğinin kırıldığını, eşine hakaret ve yaralama suçundan ceza davası açıldığını belirtti. Eşinin Başakşehir'deki villası ile diğer bazı taşınmazlarına tedbir koyduran Beyza Ö.H., kendisinin haberi ve izni olmadan eşinin vazektomi (erkeklerde kısırlaştırma) operasyonu olduğunu da öne sürdü. Eşinin açtığı davaya cevap veren diş hekimi İbrahim H. iddiaların tamamen asılsız olduğunu, kısırlaştırma operasyonu da geçirmediğini söyledi.