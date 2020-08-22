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Yakın koruması, Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'u öldürmeden önce videoya almış

Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen Azeri suç örgütü lideri 'un, ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı. Cinayeti işleyen yakın koruma 'un, Nadir Salifov'u başından vurarak öldürmeden önce otel koridorlarında video çektiği görülüyor. Görüntüde, Nadir Salifov'un arkasından yürüyen Zeyralov, otelin koridorunda sohbet ederken bir yandan da video kaydı alıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:35 ABONE OL
Yakın koruması, Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'u öldürmeden önce videoya almış

Olay, çarşamba gecesi Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın yakın koruma Khayn Zeyralov tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Nadir Salifov yürürken, arkasından Zeyralov geliyor.

MAFYA HESAPLAŞMASI
Cinayetin mafya hesaplaşması olduğu iddiaları gündeme geldi. Nadir Salifov'un 18 Ağustos 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta öldürülen 'Hayalet' lakaplı Rövşan Caniyev'in azmettiricisi olduğu öne sürülürken, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de öldürülmüş olması ise mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurdu. Rövşan Caniyev'in kardeşi ve adamlarının Nadir Salifov'u öldürmek için daha önce 2 kez girişimde bulunduğu, polis operasyonlarıyla saldırıların engellendiği belirtildi.

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Yakın koruması, Azeri suç örgütü elebaşı Salifov'u öldürmeden önce videoya almış
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