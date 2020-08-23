100 bin liraya satılık puma

İstanbul'da, yasa dışı silah imalathanesine dönüştürülen bir adresin bahçesinde bulunan satışı yasak tropik ve yabani hayvanların, kaçak yollarla yurt dışından kafesler içerisinde Türkiye'ye sokulduğu ve satışa hazırlandığı ortaya çıktı. Profesyonelce evcilleştirilmiş olan Puma için 100 bin liralık bir bedel biçildiği iddia edildi. Puma, Savannah Cinsi Yabani Kedi, Tavuş Kuşu, Rakun, Flamingo, Deve Kuşu, Iguana ve Yabani Kazlar başta olmak üzere farklı cinslerde çok sayıda yabani ve tropik hayvanın bulunduğu operasyonu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi düzenledi. Güngören ve Silivri'de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürülen iki adrese bakın yapan polis çok sayıda silah ve mermiye ulaştı. Silivri'deki adresin bahçesinde onlarca yabani ve tropik hayvan ele geçti. Hayvanlar koruma altına alındı. Adreste gözaltına alınan H.Ç. adliyeye sevk edildi. Dosyayı devralan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ilginç detaylar ortaya çıkardı.İddialara göre internet üzerinden ve referans yoluyla satışa sunulmaya hazırlanan yabani ve tropik hayvanlar, yurt dışından kaçak yollarla özellikle Ağrı ve Mardin üzerinden kafesler içinde Türkiye'ye sokuldu. H.Ç.'nin profesyonelce evcilleştirildiği Puma'ya satış için 100 bin lira bedel biçildiği iddia edildi. Hayvanlarla ilgili olarak "Arkadaşlarım bakmam için bıraktı" diyen ve satış iddialarını reddeden H.Ç.'nin bazı yabani ve tropik hayvanları meraklılarına satmak için düşük fiyatlara satın aldığı da iddia edildi.