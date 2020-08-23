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54 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu

Korkunç olay 'ta yaşandı. Zekiye Gül isimli 54 yaşındaki kadın, bugün öğlen saatlerinde, evinde boğazında bıçak yarası ile ölü bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 16:52 Son Güncelleme: 23.8.2020 16:59 ABONE OL
54 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle Menderes Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül (54), oğlu H.U. (22) tarafından odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinca yapılan kontrolde Zekiye Gül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gül'ün cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede boğazında bıçak kesisi bulunduğu belirlendi.

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İfadesine başvurulan H.Ü. annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti. H.U. ile eşi E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gül'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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54 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu
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