81 yaşında 4. üniversiteyi bitirdi

Trabzon'da yaşayan 81 yaşındaki Halit Macit, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Adalet Ön Lisans programından mezun olarak, 4'üncü üniversite diplomasını almanın mutluluğunu yaşıyor. Macit, 2 yıllık İstanbul Yıldız Teknik Okulu ile Ankara Yüksek Teknikerlik Okulu'ndan önlisans diplomalarını alarak mezun oldu. Daha sonra 1991'de Cumhuriyet Üniversitesi mühendislik fakültesinden mezun olarak Trabzon'da çalışma hayatına başlayan Macit, 1990'lı yıllarda emekli oldu. Belediye meclis üyesi olarak bir süre görev de yapan Macit, çeşitli kurumlardan ödül ve teşekkür belgeleri aldı. "Okumanın yaşı yok" diyen Macit, 79 yaşında sınavsız başvurduğu AÖF Adalet Ön Lisans programından 2.5 yılda mezun olmayı başardı. AÖF Trabzon Bürosu Şube Müdürü Tahsin Albayrak, Macit'e kepini giydirerek, diplomasını takdim etti.







32 DERSTEN SINAVA GİRDİ

İlerlemiş yaşına rağmen halen mühendis olarak çalışan Macit, "İlk insan barınma, korunma ve karın doyurmak için ağaç kovuklarında yaşıyordu. Daha sonra tarihi süreç içinde apartman dairelerinde, villalarda yaşamaya başladı. Gökyüzünde uçaklar ve hava araçları, yeryüzünde kara araçları, yollar, köprüler, tüneller ve barajlar inşa edildi. Şehir kasabaya kasaba şehre yaklaştı. Medeniyet ilerledikçe dünya küçüldü" dedi. Macit, yaşına rağmen Allah'ın "oku" emri doğrultusunda şimdilerde ismi Yıldız Teknik Üniversitesi olan teknikerlik ve yüksek teknikerlik bölümlerinin yanı sıra mühendislik fakültesi ve son olarak da AÖF Adalet Ön Lisans programından mezun olduğunu aktardı. Macit, sınavlara nasıl çalıştığı hakkında da şu bilgileri verdi: "Gece sessizliğinde konuları daha iyi kavrıyorum. Adalet Ön Lisans programında toplamda 32 dersten sınava girdim. Sınav öncesi küçük not defterlerine, kitapların özetlerini çıkardım ve bu not defterlerini yanımda taşıyorum. Ayrıca internetten de yararlandım. Gençlere tavsiyem, boş zamanlarını okumaya ayırsınlar. Kitapla arkadaş olmak kadar güzel şey yok."

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