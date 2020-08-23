Adana'da orman yangını

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye ve civar illerden çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeli ve civar mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan bazı evler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına Adana ve civar illerden çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Yangını şu ana kadar kontrol altına alamadık. Hava karardığı için havadan müdahale yapamıyoruz. Sabaha kadar yangının yayılmaması için karadan müdahale edeceğiz. Şu an için zarar gören alanla ilgili bir şey söylemek imkansız." diye konuştu.

Evini tahliye etmek zorunda kalan İsmail Özcan, "Yangın nedeniyle evimizi boşalttık. Yangın evimizi kullanılamaz hale getirdi. Bahçemiz de yandı. Evimizin yanması değil ormanlarımızın kül olması üzdü bizi. Bütün köy yangından dolayı mahvoldu. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.

Alevlerin yaklaştığı bazı evlere kapıyı ya da camı kırarak giren vatandaşlar, içeride patlayabilecek ya da yanabilecek malzemeleri dışarı taşıdı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye gelmesinler." ifadesini kullandı.

- "BÖLGEDE 6 KÖY BOŞALTILDI, YANAN ALAN 150 HEKTARI GEÇTİ"

Adana Valisi Süleyman Elban, bölgede yanan alana müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Tedbiren bazı köylerin boşaltıldığını vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık. Hava kararana kadar yangına 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi ama hava karardıktan sonra teknik olarak uçak ve helikopterle müdahale yapamıyoruz."

Elban, yangına çevre illerden de gelen söndürme ekipleriyle müdahale edildiğini aktararak "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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