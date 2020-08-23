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ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü

’ta, önceden husumetli olan kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada ağabey, kardeşini vurarak öldürdü. Olay, Uşak’ın Bozkurt Mahallesine bağlı Hisarkapı Ulu yolu üzerinde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 00:30 Son Güncelleme: 24.8.2020 00:48 ABONE OL
Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü

'ta, önceden husumetli olan kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada ağabey, kardeşini vurarak öldürdü.
Olay, Uşak'ın Bozkurt Mahallesine bağlı Hisarkapı Ulu yolu üzerinde meydana geldi.

Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü

Edinilen bilgilere göre önceden miras konusundan kavgalı oldukları öğrenilen ve aynı binada yaşayan Recep Yıldırım (63), ve kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım (54) arasında nedeni belli olmayan bir sebepten tartışma çıktı. Karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından kısa süre içerisinde tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı.

Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü

Necati Yıldırım, evden aldığı av tüfeği ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım'ı bacağından vurdu. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis, olay yerinde bulunan katil Recep Yıldırım'ı göz altına alarak emniyete sevk etti. Hasan Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü
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