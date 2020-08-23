Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti; 1 ölü

Necati Yıldırım, evden aldığı av tüfeği ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım'ı bacağından vurdu. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis, olay yerinde bulunan katil Recep Yıldırım'ı göz altına alarak emniyete sevk etti. Hasan Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.