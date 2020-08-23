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Bayrak sevgisini tarlaya ekti

İHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 ABONE OL
Bayrak sevgisini tarlaya ekti
Eskişehir'de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Telat Tarhan isimli üretici, adeta bir tuval olarak kullandığı tarlasına marullardan Türk bayrağı çizdi. Bayrağı 45 günde tamamlayan Tarhan, çalışmasında lale ve gül gibi bitkilerin aksine marul kullandı. Kırmızı marullar ile hilal sembolünü toprağa işleyen Tarhan, beyaz marul olmadığından dolayı yıldız sembolünde yeşil marullara yer verdi. Tarhan, şunları söyledi: "3 Temmuz'da dikmiştik. Aslında daha erken dikip 15 Temmuz'a hazırlamayı düşünüyorduk ama geç kaldık. Uzun zamandır düşündüğüm bir hayalimdi."
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Bayrak sevgisini tarlaya ekti
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