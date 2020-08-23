Bayrak sevgisini tarlaya ekti

Eskişehir'de çiftçilik yaparakgeçimini sağlayan Telat Tarhanisimli üretici, adeta bir tuval olarakkullandığı tarlasına marullardanTürk bayrağı çizdi. Bayrağı45 günde tamamlayan Tarhan,çalışmasında lale ve gül gibi bitkilerinaksine marul kullandı.Kırmızı marullar ile hilal sembolünütoprağa işleyen Tarhan, beyazmarul olmadığından dolayı yıldızsembolünde yeşil marullarayer verdi. Tarhan, şunları söyledi:"3 Temmuz'da dikmiştik. Aslındadaha erken dikip 15 Temmuz'ahazırlamayı düşünüyorduk ama geçkaldık. Uzun zamandır düşündüğümbir hayalimdi."