Bayrak sevgisini tarlaya ekti

Eskişehir'de çiftçilik yaparak
geçimini sağlayan Telat Tarhan
isimli üretici, adeta bir tuval olarak
kullandığı tarlasına marullardan
Türk bayrağı çizdi. Bayrağı
45 günde tamamlayan Tarhan,
çalışmasında lale ve gül gibi bitkilerin
aksine marul kullandı.
Kırmızı marullar ile hilal sembolünü
toprağa işleyen Tarhan, beyaz
marul olmadığından dolayı yıldız
sembolünde yeşil marullara
yer verdi. Tarhan, şunları söyledi:
"3 Temmuz'da dikmiştik. Aslında
daha erken dikip 15 Temmuz'a
hazırlamayı düşünüyorduk ama geç
kaldık. Uzun zamandır düşündüğüm
bir hayalimdi."