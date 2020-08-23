Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz ve mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada

GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Seyir halindeki diğer araçlara aldırış etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu evlenecek olan arkadaşlarının evine kadar devam etti.

Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi.