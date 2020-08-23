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'nda genç kızların ve mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada

'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 11:29 Son Güncelleme: 23.8.2020 11:58 ABONE OL
Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz ve mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, , Dolapdere Caddesi'nde yaşandı. Evlenecek olan arkadaşlarıyla kuaförden çıkan genç kızlar iki farklı taksiye bindi.

İstanbul Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz, mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

Maske takmayan genç kızlar, taksilerin camlarından dışarı sarkarak dans etmeye başladı.

Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz ve mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada

GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Seyir halindeki diğer araçlara aldırış etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu evlenecek olan arkadaşlarının evine kadar devam etti.
Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi.

Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz ve mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada

Çevredeki vatandaşlarla birlikte davulcunun yaptığı müzikle sosyal mesafeye aldırış etmeksizin oynamaya başladılar. Bu sırada maskelerin de takılmadığı görüldü.

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Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz ve mesafesiz tehlikeli yolculuğu kamerada
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