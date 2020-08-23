Genç kıza sevgilisinden iğrenç tuzak!

İstanbul'da yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı ile Kumburgaz'a tatile giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Sevgilisi ile ayrı odalarda tatil yapan genç kız erkek arkadaşının ısrarları ile odasına gidince cinsel tacize maruz kaldı.

CİNSEL TACİZ VE ŞİDDETE UĞRADI



Tatilin ardından tekrar İstanbul'a gelen çift arasında çıkan tartışmalar devam edince Ö.A., genç kızın ailesiyle oturduğu eve giderek burada işkence yaptı. İddiaya göre vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndüren Ö.A., sevgilisi R.G.'nin zorla sosyal medya hesaplarının şifresini elinden aldı. Uğradığı cinsel şantaj ve şiddet karşısında korkuya kapılan genç kadın, erkek arkadaşının yaptıklarını ailesine anlatmadan Ö.A.'den ayrıldı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI DA ŞANTAJ YAPTI



R.G., bir süre eski erkek arkadaşıyla görüşmeyince bu kez Ö.A.'nın bir arkadaşı genç kadını arayarak çiftin barışması için görüştü. Görüşme devam edince Ö.A.'nın arkadaşı ile duygusal birliktelik yaşamaya genç kadın bu kez de A.O.'nın cinsel şantajına maruz kaldı. Çünkü iddiaya göre genç kızdan temin ettiği özel fotoğrafları arkadaşı Ö.A.'ya gönderip fotoğraflar üzerinden farklı şekilde şantaj yapılmasına neden oldu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Şantaja dayanamayan genç kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak yardım istedi. Genç kadın ifadesinde maruz kaldığı şantajlar nedeniyle sosyal medya hesaplarının bu ikilinin elinde olduğunu, kendisini ailesine fotoğrafları atmakla tehdit ettiğini psikolojik olarak bunalıma girdiğini anlattı. Genç kadının şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.