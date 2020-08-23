Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli U. (20), Avcılar'da yakalannmıştı. Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin saat 11.00’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 23.8.2020 23:03 ABONE OL
Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), Avcılar'da yakalandı.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alındı.

6 AYRI SUÇ...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yarın saat 11.00'de Gayrettepe'deki Asayiş Şube'den çıkarılarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma sonucunda Muhammed Enes U.'nun kullandığı VIP araç 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüs, ekiplerce Büyükçekmece'de bulunmuştu.

Son Dakika Haberi | İstanbul'da polis çakarlı araçla yol kesip bıçakla dehşet saçan şehir eşkıyaları kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA