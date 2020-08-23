Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), Avcılar'da yakalandı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alındı.
6 AYRI SUÇ...
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Şüphelinin yarın saat 11.00'de Gayrettepe'deki Asayiş Şube'den çıkarılarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma sonucunda Muhammed Enes U.'nun kullandığı VIP araç 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüs, ekiplerce Büyükçekmece'de bulunmuştu.
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