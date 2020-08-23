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'de yoldan çıkan otomobil 'ndaki teknenin üzerine düştü

'nin ilçesinde yoldan çıkan otomobil, 'nda bulunan teknenin üzerine düştü. Otomobili teknenin üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 14:57 Son Güncelleme: 23.8.2020 15:01 ABONE OL
Düzce'de yoldan çıkan otomobil Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, Sakarya- Karadeniz bağlantı yolunda ilerleyen E.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Düzce'de yoldan çıkan otomobil Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştü

Otomobilin yoldan çıkıp 'ndaki teknenin üzerine düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Düzce'de yoldan çıkan otomobil Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştü

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Düzce'de yoldan çıkan otomobil Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştü

Otomobili teknenin üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Düzce'de yoldan çıkan otomobil Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştü
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