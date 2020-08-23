Giresun’da sağanak yağış hayatı felç etti

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerinde taşan dereler sele neden oldu. Araçlar sel nedeniyle sürüklendi. Dereli ilçesinde 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, Aksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Araçlar sele kapıldı. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, iş yerleri sular altında kaldı. O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Dereli Kaymakamlığı vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Yağlıdere ilçesinde de Yağlıdere Deresinin taşması sonucu ilçenin ulaşımı kesildi. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "HES'ler barajlarını açtı. Yağmur sürerse dere çarşı içerisini de basabilir" diye konuştu. Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı. Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını söyledi. Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti