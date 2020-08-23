Haliç’in rengi bu kez siyaha büründü

ISTANBUL Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin Haliç'e kıyı kesimleri ve Haliç'teki adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi. Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü. Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekti. Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi. Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği iddia edilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB yönetiminin Haliç'i sahipsiz bıraktığını belirterek "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, bakın şimdi ne hale geldi" demişti.