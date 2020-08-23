İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika '30 Ağustos' açıklaması: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde, sokağa çıkma yasağı ve toplu yapılan faaliyetler ile ilgili çeşitli kurallar getirilmişti ancak normalleşme süreci ile birlikte yeni düzenlemeler yapıldı. 30 Ağustos'un yaklaşmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasağı olacak mı, kutlamalar ile ilgili yasak mı soruları da merak konusu oldu. Konuya ilişkin birçok yalan iddia ortaya atılmıştı. İçişleri Bakanlığı, konuya açıklık getirerek net bir açıklama yayımladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 30 AĞUSTOS AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ilişkin, "Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır" denildi.