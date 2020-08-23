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'da kaçak tütün operasyonu!

’da kaçak tütün imalathanesine dönüştürülen üç farklı adreste yüklü miktarda kaçak sigara ve kilolarca ağırlığında kaçak tütün ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.8.2020 16:22 Son Güncelleme: 23.8.2020 16:29 ABONE OL
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu!

İstanbul Polisi, Kartal İlçesi'nde bulunan ve kaçak tütün imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen üç farklı adrese eş zamanlı olarak "Kaçak Tütün" operasyonu düzenledi.

KİLOLARCA TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin baskın düzenlediği adreslerde yapılan aramalarda 63 bin 600 dal sigara, 89 Kilogram kıyılmış tütün, 23 Kilogram bandrolsüz tütün, 228 kutu sigara, 24 paket nargile tütünü ve bir sigara dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan altı şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı ve şüpheliler serbest bırakıldı. Söz konusu adresler Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu!
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