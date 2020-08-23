İstanbul’un dört ilçesinde yakalandılar! Gençleri zehirleyemeden polisler gözaltına aldı

Operasyonlarda 25.73 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 107.18 gam Skunk maddesi, 26.43 gram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin, 27.5 gram Esrar maddesi, 34 uyuşturucu hap, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan iki tüp ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 950 lira ile 50 Dolar nakit para ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Operasyonlarda Ebubekir F., Okan U., Mahmoud İ., Lourans E., Rahmetullah T., Fatih Ö., Serkan Ö. ve Bedi D. isimli sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 11 cep telefonu ve üç tablet bilgisayara da incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer dört şüpheli ise serbest bırakıldı.