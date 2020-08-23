Kaçan hırsızlar, düşürdükleri telefon için geri geldi

Hırsızları fark eden vatandaş ise bir süre aracın peşinden koştuktan sonra, olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlar kısa bir süre sonra olay yerine tekrar geliyor. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu alarak, minibüse biniyor ve olay yerinden ikinci kez uzaklaşıyorlar.