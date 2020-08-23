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Kaçan hırsızlar düşürdükleri telefon için geri geldi

Geçtiğimiz günlerde 'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Tekstil atölyesine girmeye çalışan hırsızlar, fark edildiklerini anlayınca kaçtı. Hırsızlardan biri cep telefonunu düşürdüğünü fark edince, olay yerine geri dönüp telefonu aldıktan sonra uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 09:59 Son Güncelleme: 23.8.2020 10:11 ABONE OL
Kaçan hırsızlar, düşürdükleri telefon için geri geldi

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinin önüne minibüsle gelen yüzü maskeli hırsızlar, iş yerinin kepengini açmaya çalıştı.

Kaçan hırsızlar, düşürdükleri telefon için geri geldi

Kısa bir süre sonra bir kişi tarafından fark edilen hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlardan birisinin kaçarken cep telefonunu düşürdü.

Kaçan hırsızlar, düşürdükleri telefon için geri geldi

Hırsızlar bir süre sonra olay yerine tekrar geldi. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu yerden aldı. Ardından kendisini bekleyen minibüse binen kişi gözden kayboldu.

Kaçan hırsızlar, düşürdükleri telefon için geri geldi

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsle tekstil atölyesinin önüne gelen hırsızlardan 3'ü aşağı inerken, aracı süren kişi minibüste bekliyor. Tekstil atölyesinin kepengini açmaya çalışan yüzü maskeli üç kişiyi, bir vatandaş fark ediyor. Fark edildiğini anlayan üç hırsız, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaçan hırsızlar, düşürdükleri telefon için geri geldi

Hırsızları fark eden vatandaş ise bir süre aracın peşinden koştuktan sonra, olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlar kısa bir süre sonra olay yerine tekrar geliyor. Araçtan inen bir kişi düşürdüğü cep telefonunu alarak, minibüse biniyor ve olay yerinden ikinci kez uzaklaşıyorlar.

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Kaçan hırsızlar düşürdükleri telefon için geri geldi
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