‘Kadın cinayeti terör eylemidir’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te geçen hafta eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'la (20) gittiği 4. kattaki evinden, şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileyen Gül, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait Battalhöyük Kafe'de İl Pandemi Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek koronavirüsle mücadelede alınan önlemler ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Gül, Duygu Delen olayıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Hepimizin yüreğini parçalayan bir hadise. Hepimizin ortak acısı, ortak cenazesi, ortak taziyesi. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet hepimizin için yaralayıcı ortak bir acıdır. Bir baba, bir eş olarak şunu belirtmek isterim ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Buna karşı topyekûn mücadele etmek zorundayız. Bunu yaparken siyasi aidiyetler, mevki ve makamdan, mensubiyetten öte yaklaşım içinde olmalıyız. Aslolan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. Kadın onuru, insan onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken de bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekmektedir. Bu süreçte kadına yönelik şiddete asla ama asla tolerans gösterilmemelidir. Baktığımızda kadın cinayetleri başlangıçta küçük diye hasır altına itilen bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Gül, şunları söyledi: "Hem kolluk hem yargı makamları, toplumun tüm kesimi, şiddet önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzeyde olması millet olarak beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir. Hiçbir şekilde tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir. Her türlü şiddet önemsenmesi ve titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Yargı mensuplarının ellerindeki delillerden giderek olayın sonuçlandırılacağına olan inancımız tamdır. Elbette ki giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanına da kâr kalmayacak. Hem bu dünyada hem de öte dünyada yanına da kar kalmaması gerektiğini, cezaları neyse onu çekmeleri hepimizin ortak dileğidir."