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'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu

'de yaklaşık 7 ay önce sahibi tarafından sopayla dövülerek yaralanan yavru köpek, yeni sahibine kavuştu.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 14:10 ABONE OL
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu

Kılıçaslan Mahallesi'nde 5 aylık köpeğin sahibi tarafından sopayla dövülerek yere atıldığı görüntüleri sosyal medyada izleyen İtalyan iş insanı Becky Wiggins, yaklaşık 7 ay önce Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) başvurarak yavruyu sahiplenmek istedi.

1500 AVRO TUTAN MASRAFI DA KARŞILADI

Derneğin basın sözcüsü Berkant Koray Yıldırım'la iletişime geçen Wiggins, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından 1500 avro tutan masrafları da karşıladı.

Pongo adı verilen köpek, dün yeni sahibiyle buluşması için Yıldırım tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pescara kentine gönderildi.

Wiggins, ailesi ve arkadaşlarıyla havalimanında karşıladığı Pongo ile fotoğraf çektirdi.

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Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
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