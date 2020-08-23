Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

'ın Kilimli ilçesinde, Kolombiya bandıralı geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 30 kilo kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 19:05 ABONE OL
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından gemiyle 'a uyuşturucu madde ticareti yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından Kilimli ilçesindeki limanda bekleyen Kolombiya bandıralı kömür yüklü gemide arama yapıldı.

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

Polis ve Gümrükler Muhafaza ekipleri gemi içinde arama yaparken dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik'e bağlı SAT timi de gemi dışında arama yaptı.

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

Arama sırasında geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen su içindeki tankta piyasa değeri 60 milyon TL olan 30 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi

ÇANAKKALE'DE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün yapılan operasyonda, Panama bandıralı gemide de aynı yöntemle gemiye monte edilmiş 25 kilo kokain ele geçirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA