Son dakika: Malatya deprem ile sallandı! Deprem Malatya ve ilçelerinde hissedildi - Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Malatya'nın Pütürge ilçesinden son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan son depremler listesi verilere göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz aylarda, 5 ve üzeri de dahil olmak üzere depremler ile gündeme gelen Malatya'da yaşanan sarsıntı, kısa süreli panik yarattı.

İşte, yaşanan depreme ilişkin detaylı veriler ve son depremler listesi...