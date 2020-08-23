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Son dakika: ile sallandı! Deprem Malatya ve ilçelerinde hissedildi - , son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika haberine göre ’da meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bu başlık altında, Malatya Pütürge merkez üssünde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 22:23 Son Güncelleme: 23.8.2020 22:24 ABONE OL
Malatya deprem ile sallandı! Deprem Malatya ve ilçelerinde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

'nın Pütürge ilçesinden son dakika haberi geldi! 'dan alınan son depremler listesi verilere göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz aylarda, 5 ve üzeri de dahil olmak üzere depremler ile gündeme gelen Malatya'da yaşanan sarsıntı, kısa süreli panik yarattı.

İşte, yaşanan depreme ilişkin detaylı veriler ve son depremler listesi...

Malatya deprem ile sallandı! Deprem Malatya ve ilçelerinde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya deprem ile sallandı! Deprem Malatya ve ilçelerinde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika: Malatya deprem ile sallandı! Deprem Malatya ve ilçelerinde hissedildi - Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi
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