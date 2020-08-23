Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

ON BEŞ GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK

Evinde ölü bulunan Abdulleyis Çelebi'nin akrabası Davut Yüce; "Daha önce abim belli aralıklarla gelmiş buraya ama bir şey görememiş. Bu taraftan bakıyorlar, arka taraftan bakıyorlar bir şey görünmüyor.