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'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

'de 15 gündür kendisinden haber alınamayan Abdulleyiz Çelebi(51)'nin ikamet ettiği evden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular polise ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Çelebi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 12:16 Son Güncelleme: 23.8.2020 12:23 ABONE OL
Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

Olay saat 00.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve yakınlarının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi'nin (51) evinden kötü kokular yükseldi.

Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

Kokuları alan komşular polise ve yakınlarına haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Çelebi'nin cansız bedeni ile karşılaştı.


Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine çağırılan adli tabip yaptığı inceleme sonucunda evde yalnız yaşayan ve yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Abdulleyis Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu.

Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi incelemelerini tamamladıktan sonra Çelebi'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

ON BEŞ GÜNDÜR HABER ALAMIYORDUK

Evinde ölü bulunan Abdulleyis Çelebi'nin akrabası Davut Yüce; "Daha önce abim belli aralıklarla gelmiş buraya ama bir şey görememiş. Bu taraftan bakıyorlar, arka taraftan bakıyorlar bir şey görünmüyor.

Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

Buradan bakınca mutfak ve salon görünüyor ama yatak odasında kör bir nokta var oraya düşmüş. Bugün bize haber verdiler. Memur arkadaşlarla birlikte geldik.

Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...

Çilingir yardımıyla girdik ki dış kapının hemen arkasına düşmüş. Kendisinden 10-15 gündür haber alamıyorduk" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Maltepe'de korkunç olay! Kötü kokular üzerine gerçek ortaya çıktı...
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