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'da otomobil devrildi: 3 ölü

Fethiye-Dalaman D-400 karayolu Göcek tünel girişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan aracın hurdaya döndüğü olayda, 3 kişi hayatını kaybetti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 23.8.2020 22:11 Son Güncelleme: 23.8.2020 22:15 ABONE OL
Muğla'da otomobil devrildi: 3 ölü

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdamar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeş oldukları öğrenilen Sezer ve Mutlu Özdamar'ın, arkadaşları Tolunay Sümbül ile denize girmek için gittikleri Fethiye ilçesinden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Feci kaza aracı bu hale getirdi | Video

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Muğla'da otomobil devrildi: 3 ölü
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