Öldürmeden önce videoya almış

Antalya'da öldürülen Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'un, ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Serik'e bağlı Boğazkent mahallesinde bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Salifov, birlikte yemek yediği yakın yakın koruma Khayn Zeyralov tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Zeyralov'un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabında video paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüde, Salifov yürürken, arkasından Zeyralov geliyor.Cinayetin mafya hesaplaşması olduğu iddiaları gündeme geldi. Salifov'un 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen "Hayalet" lakaplı Rövşan Caniyev'in azmettiricisi olduğu öne sürülürken, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de öldürülmüş olması ise mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurdu. Caniyev'in kardeşi ve adamlarının Salifov'u öldürmek için daha önce 2 kez girişimde bulunduğu, polis operasyonlarıyla saldırıların engellendiği belirtildi.