“Önce ‘Orhan ağabey’ dedim, sonra vurdum”

Hollanda uyuşturucu baronuna ait 150 milyon euro ile Türkiye'ye kaçarak çimento fabrikası ile değerli madenler geri dönüşüm fabrikası üzerine yatırımlar yapan işadamı Orhan Adıbelli'nin 2 milyon euro karşılığında kiralık katile öldürtüldüğü ortaya çıktı.Kayseri polisinin Gaziantep'te yakaladığı daha önce de adam öldürmeye teşebbüsten cezaevinde yatan tetikçi Erhan Yıldırım, "İstanbul'da görüştüğüm Murat adlı kişi bana tetikçilik işi olduğunu söyledi. 2 milyon euro vereceklerini söyleyince teklifi kabul ettim. Daha sonra Sadık M. benimle irtibat kurup 45'lik fişek atan bir tabanca verdi. Silahın çok ağır olduğunu söyleyince beni bir köye götürüp atış talimi yaptırdılar. 200 bin euro verdiler. Kalan kısmını ise cinayetten sonra vereceklerini söylediler. Daha sonra Kayseri'ye gelip Orhan Adıbelli'nin oğlunun oturduğu sitede ev kiralayıp takibe başladım. İşyerinin önünde 6 kişiyle oturuyordu. Yanına gidip 'Orhan ağabey' dedikten sonra silahı çıkararak 5 el ateş ettim. 3'ü isabet etti. Bana silahı getiren Sadık B., Adıbelli'nin Mersin ve Hayat limanlarındaki işlerden dolayı Cevat B. ile ters düştüğünü söyledi. Cinayeti işledikten sonra da Cevat'ın öldürüldüğünü öğrendim" dedi.