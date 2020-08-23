Önüne köpek çıkınca kaza yaptı: 1 ölü

Kartal'da aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü Beytullah Tabak kazada hayatını kaybederken, kız arkadaşı Betül K. yaralandı. Beytullah Tabak'ın kullandığı motosiklet dün saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak'ta seyir halindeyken aniden bir köpek önüne fırladı. Köpeğe vurmamak için manevra yapan Tabak, kontrolü kaybederek elektrik direğine çarptı. Kaskı olmadığı belirtilen Tabak olay yerinde can verdi. Yaralanan Betül K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.