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Panama bandralı gemide 25 kilo kokain bulundu

Giriş Tarihi: 23.8.2020 ABONE OL
Panama bandralı gemide 25 kilo kokain bulundu
Çanakkale'de, Panama bandıralı bir gemiye gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçiren ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet, Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla dün 12.30 sıralarında, Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin birinci ve ikinci kaptanıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı.
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Panama bandralı gemide 25 kilo kokain bulundu
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