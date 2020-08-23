Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 22 Ağustos'ta Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerindeki bir depoda Türkmenistan uyruklu Rejepova'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu şüpheli Annamuhammet Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüpheli Annamuhammet Y. ile Rozygul Rejepova'nın internet üzerinden tanıştıkları, Rejepova'nın para istemesi üzerine tartıştıkları cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü.

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