Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Samsun'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurup, darbettikten sonra tabanca ve tüfek ile ateş ederek, öldüren ve olay yerinden geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Cemil G.'nin de yaralanmasına neden olan 2 firari şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor.



