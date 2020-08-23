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'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Geçtiğimiz günlerde 'un Canik ilçesinde yaşanan cinayet olayı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hüsame Ünveren isimli vatandaş, 2 kişi tarafından darp edildikten sonra sokak ortasında silahla öldürülmüştü. Olayda MHP'li Meclis üyesi Cemil G. ise yaralanmıştı. Son dakika haberine göre dehşet saçan 2 firari polis ekiplerince yakalanırken diğer 2 firariyi arama çalışmaları devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 15:29 Son Güncelleme: 23.8.2020 16:31 ABONE OL
Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurup, darbettikten sonra tabanca ve tüfek ile ateş ederek, öldüren ve olay yerinden geçen MHP'li Meclis üyesi Cemil G.'nin de yaralanmasına neden olan 2 firari şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor.

Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Olay, 20 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti.

Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Hüsame Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen MHP'li Meclis üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar, kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünveren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedaviye alındı.

Samsun'daki sokak ortasında işlenen vahşi cinayetle ilgili son dakika gelişmesi | Video

Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK YAKALADI

Olayın ardından kimlik tespiti yapan polis, şüphelilerden Engincan D.'yi (24) kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer şüpheli Emrecan E.'nin (20) de Canik ilçesine bağlı Yenimahalle'de saklandığını belirledi.

Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Emrecan E.'yi havaya ateş açarak, durdurup, yakaladı.

Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Sorguları tamamlanan 2 kişi, Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Engincan D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emrecan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraftaki: Maktul Hüsame Ünveren

Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı

Soruşturmayı sürdüren Cinayet Bürosu ekipleri, firari C.Ş. ve C.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren 2 firari şüpheli ise her yerde aranıyor.

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Samsun'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! 2 şüpheli daha yakalandı
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