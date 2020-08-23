Son dakika haberi: Ankara ve İzmir'den sonra o şehirde de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı! Belirli saatlerde yaşlılara kısıtlama...

KİLİS

Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.

GİRESUN

Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler.

Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali vekili Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üstü vatandaşların salgından korunması için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların 18.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanamayacakları belirtilirken istisnai durumların bu kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

Korona virüsten etkilenmesi en muhtemel grup olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan kararlar uygulamaya konuldu. Buna göre belirtilen saatler arasında toplu taşımayı kullanması yasak olanlar için bazı istisnai durumlar söz konusu. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olacaklar ve daha önceden alınmış doktor randevusu olanların muaf olacağı toplu taşıma kısıtlamasından aynı zamanda, Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar muaf olacaklar.