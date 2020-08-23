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Son dakika... 'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

Son dakika haberi...Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), Avcılar'da yakalandı.Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta -İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 18:08 Son Güncelleme: 23.8.2020 18:20 ABONE OL
Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

'de önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

AVCILAR'DA YAKALANDI

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muahammed Esen U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

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Son dakika... Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı
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