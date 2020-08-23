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: uyardı! için sağanak uyarısı geldi

’da etkili olan sağanak yağışta metrekareye ortalama 52 kilogram yağış düştü ve hayat durma noktasına geldi. 11. Bölge Müdürlüğü'nden uyarısı geldi. , Giresun, ve çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. "Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini bekliyoruz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 10:32 Son Güncelleme: 23.8.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMALARI İSTENDİ

Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YAĞIŞLARIN TRABZON, RİZE VE ARTVİN'DE AKŞAMA KADAR SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 4 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı geldi
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