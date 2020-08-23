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Son dakika! fotoğrafları paylaştı! Kurtarma ekipleri 'da

Milli Savunma Bakanlığı'nca sel felaketi nedeniyle 'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak jandarma ve ekibi ile teçhizatın bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M uçağının bölgeye ulaştığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 13:31 Son Güncelleme: 23.8.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika! MSB fotoğrafları paylaştı! Kurtarma ekipleri Giresun'da

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti. Jandarma ve AFAD personeli ile teçhizatını taşıyan A400 uçağımız Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaştı. Bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterimiz de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

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Son dakika! MSB fotoğrafları paylaştı! Kurtarma ekipleri Giresun'da
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