Son dakika! Muğla Datça'da orman yangını çıktı

Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangını başladı. Yerleşim yerlerinin üst kısmında bulunan taş ocağının yakınında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye 1 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 30 orman işçisi ve 25 gönüllünün 1 helikopter ve 5 arazözle müdahale etmesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının yol kenarından başlaması nedeniyle atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Jandarma, yanan alanda inceleme başlattı.

SON DAKİKA | Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı! İşte son durum...

Traktörün altında kalan adam yaşamını yitirdi, kızı sinir krizi geçirdi