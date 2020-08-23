SON DAKİKA! Sahte altın satarken yakalanan kadın hakkında flaş gelişme!

'SEN MİYDİN?' SORUSU PANİKLETTİ

Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine sahte altın satıp satmadığını sordu. Acar ve kardeşi, soru üzerine paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı. Dükkanın önünde çevredekilerden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.